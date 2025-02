Samsung reveló su nuevo Galaxy S25 Edge

California.- La reconocida empresa tecnológica Samsung, presentó recientemente su nuevo teléfono Galaxy S25 Edge.

La presentación del nuevo dispositivo se realizó en el Samsung Galaxy Unpacked 2025, en el que presentaron su nuevo producto sin dar mucha información.

Los organizadores a través de un video revelaron algunos de sus componentes internos y un deconstrucción en 3D del dispositivo y su módulo de cámaras.

De la misma manera, lo describieron como un dispositivo con “diseño elegante, un perfil lateral utlrafino y compuesto por dos sensores”.

[Galaxy Unpacked 2025] Highlights From Galaxy Unpacked: A New Era of AI Integrationhttps://t.co/xkOcl1yNvV

— Samsung Electronics (@Samsung) January 24, 2025