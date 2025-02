Sospechoso de incendio provocado es arrestado por cuarta vez

Charlotte, NC.- El 13 de febrero, un nuevo incendio en la cuadra 400 de West Boulevard movilizó a varias unidades del Departamento de Bomberos de Charlotte. A las 7:54 am, se recibió el reporte de un incendio estructural en la zona, lo que activó una rápida respuesta de los equipos de emergencia. El sospechoso del incendio provocado fue arrestado por cuarta vez.

Charlotte Fire Responds to West Boulevard Fire, Arson Suspect Apprehended for Fourth Time

This morning at 7:54 a.m., Charlotte Fire received a report of a structure fire in the 400 block of West Boulevard. Multiple units were dispatched to the scene, with Engine 2 arriving at… pic.twitter.com/PQvBGmY2v7

