Alcalde de New York permitirá que ICE opere en Rikers Island

New York.- El alcalde de New York, Eric Adams, permitirá a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) operar en Rikers Island.

La información se conoció a través de sus redes sociales, en la que indicó sobre una reunión con el “zar de la frontera” del gobierno de Trump, Tom Homan, en la que hablaron sobre restablecer la capacidad de los agentes del ICE para operar en Rikers Island, como fue el caso durante 20 años.

Adams, explicó que los agentes del ICE tendrán como objetivo principal ayudar a la oficina de inteligencia penitenciaria en sus investigaciones criminales, específicamente los delincuentes violentos y pandillas.

De la misma manera, destacó que “discutimos maneras de integrar más detectives del Departamento de Policía de New York en los grupos de trabajo federales, centrándose en estas pandillas violentas y la actividad criminal”.

Today, I met with ‘Border Czar’ Tom Homan and local federal law enforcement officials to discuss how we can work together to remove violent migrant gangs from our city. We are now working on implementing an executive order that will reestablish the ability for ICE agents to… — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) February 13, 2025

Hablaron sobre la crisis migratoria en New York

Por otro lado, el alcalde hizo referencia a la crisis migratoria, en la que destacó que desde el año 2022, “New York se ha visto obligada a soportar el peso de una crisis humanitaria nacional en la que más de 230.000 migrantes han llegado a la ciudad en busca de apoyo, con un coste de aproximadamente 7.000 millones de dólares, con poca ayuda de la administración anterior”.

Por último, resaltó sobre la ayuda de los migrantes en la construcción de la ciudad. Sin embargo, destacó que “debemos arreglar nuestro sistema de inmigración, que está roto desde hace mucho tiempo”.

As I have always said, immigrants have been crucial in building our city and will continue to be key to our future success, but we must fix our long-broken immigration system. pic.twitter.com/OyTb4e94et — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) February 13, 2025

