¿Qué hacer si un familiar es detenido por ICE?

Charlotte, NC.- La detención de un ser querido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede generar preocupación y estrés. Sin embargo, es fundamental conocer los derechos y las acciones que se pueden tomar en estas circunstancias.

Si es intervenido por la policía o ICE

Mantenga la calma, no corra ni se resista.

Mantenga las manos visibles y evite hacer movimientos bruscos.

No mienta ni entregue documentos falsos.

Tiene derecho a permanecer en silencio; expréselo claramente.

No tiene que permitir un registro sin una orden judicial válida.

No está obligado a responder preguntas sobre su estatus migratorio.

Si lo detienen en un vehículo

Deténgase en un lugar seguro y mantenga las manos en el volante.

Proporcione licencia de conducir, registro del vehículo y seguro si se lo solicitan.

No tiene que responder preguntas sobre su ciudadanía.

Pasajeros también tienen derecho a permanecer en silencio.

Puede negarse a que registren su vehículo sin una orden judicial.

¿Debe identificarse?

En Carolina del Norte, solo los conductores están obligados a mostrar una identificación. Negarse a identificarse podría derivar en una acusación de obstrucción a la autoridad. Sin embargo, si se lo piden, puede preguntar cortésmente la razón y decidir si proporcionar la información.

Si ICE o la policía llegan a su casa

No abra la puerta sin confirmar su identidad y el motivo de su visita.

Pregunte si tienen una orden judicial firmada por un juez.

Si tienen una orden, pida verla por debajo de la puerta o a través de una ventana.

No permita el ingreso sin una orden judicial válida.

Qué hacer si lo arrestan

Si es arrestado, es fundamental que ejerza sus derechos de inmediato. Diga que desea permanecer en silencio y solicite un abogado sin ofrecer explicaciones ni excusas. No firme ningún documento ni tome decisiones sin asesoramiento legal. Si la detención es realizada por la policía, tiene derecho a una llamada telefónica local, la cual no puede ser monitoreada si se comunica con un abogado.

En caso de ser detenido por ICE, puede solicitar que notifiquen a su consulado sobre su situación. Si un agente de inmigración lo visita en la cárcel, no responda preguntas ni firme nada antes de hablar con su abogado. Además, es importante leer detenidamente cualquier documento que le entreguen; si no lo entiende, pida un intérprete. Bajo ninguna circunstancia debe hablar de su estatus migratorio con personas que no sean su abogado.

Importancia de las «Tarjetas Rojas»

El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) creó las Tarjetas Rojas para que los inmigrantes puedan ejercer sus derechos en estas situaciones. Se recomienda llevar una copia y entregarla a los oficiales en caso necesario. Más información en: www.ilrc.org/red-cards-tarjetas-rojas.

Recuerde que puede informarse mejor en la guía gratuita compartida por El Pueblo para orientar a las familias sobre que hacer en estos casos.

Video: Qué hacer si es detenido por ICE