Detienen a 100 integrantes del Tren de Aragua en redadas en Denver y Aurora

Denver.- Autoridades de las agencias federales de Estados Unidos, sorprendieron a los habitantes de diversas localidades de Denver y Aurora con las redadas para capturar a integrantes de la peligrosa banda venezolana El Tren de Aragua.

Los operativos lo realizaron diversas agencias federales como la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el FBI, la DEA, entre otros.

A través de una publicación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en Denver, señalaron que “una y otra vez, los extranjeros criminales se aprovechan de sus propias comunidades con políticas de santuario, sabiendo que tienen libertad para cometer delitos sin repercusiones. ICE y sus socios están en Aurora, Colorado, para eliminar esta amenaza muy real a la seguridad pública”.

Time and again, criminal aliens prey on their own communities with sanctuary policies, knowing they’re free to commit crimes without repercussion. ICE & its partners @FBI @DEAHQ @CBP @ATFHQ & @USMarshalsHQ are in Aurora, Colo., today to remove this very real public safety threat. pic.twitter.com/L0KtxySl0f

De la misma manera, las autoridades de seguridad, indicaron que lograron capturar al menos 100 integrantes de la banda delictiva El Tren de Aragua, durante las redadas efectuadas en las últimas horas.

100+ members of the violent Venezuelan gang Tren de Aragua were targeted for arrest and detention in Aurora, Colo., today by ICE and its partners @FBI @DEAHQ @CBP @ATFHQ & @USMarshalsHQ in an ongoing investigation. pic.twitter.com/LzIVDjsee6

Por otro lado, se conoció que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que los primeros detenidos enviados a la base militar de Guantánamo, en Cuba, provienen de la banda criminal venezolana Tren de Aragua.

Es de recordar, que recientemente, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, afirmó que el presidente Donald Trump ha sido claro al declarar que la Bahía de Guantánamo albergará a los “peores de los peores”.

Yesterday, DHS released images of the first flight carrying criminal aliens to Guantanamo Bay. The worst of the worst criminals will be held at the military facility.

"Donald Trump has been very clear: Guantanamo Bay will hold the worst of the worst." – @Sec_Noem pic.twitter.com/wwJIVqyEgw

— Homeland Security (@DHSgov) February 5, 2025