Demócratas buscan bloquear redadas de ICE en «lugares sensibles»

Washington.- Un grupo de legisladores demócratas presentaron en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca bloquear los operativos que están ejecutando agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en “lugares sensibles”, tales como escuelas e iglesias.

El proyecto fue presentado por el congresista de New York, Adriano Espaillat y el senador de Connecticut, Richard Blumenthal, la cual la denominaron “Ley de Protección de Lugares Sensibles”.

A través de un comunicado detallaron que la medida busca como objetivo “fundamental codificaría protecciones de sentido común para las comunidades inmigrantes en lugares sensibles en medio de la avalancha de ataques contra los inmigrantes, incluidas las familias inmigrantes vulnerables”.

Indicaron que estos espacios son principalmente centros de atención de la salud de todo tipo; escuelas públicas y privadas, centros de aprendizaje de la primera infancia, preescolares, actividades escolares y excursiones. Además, mencionaron los lugares de culto; juzgados federales y locales; oficinas del DMV y del seguro social; lugares de votación; salas de sindicatos.

Al respeto, el congresista Adriano Espaillat, quien es también es presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), afirmó en un comunicado que “Donald Trump ha dado prioridad a atacar a las familias inmigrantes y hemos sido testigos de una avalancha de directivas políticas que buscan sembrar el miedo”.

