Fiscal de Carolina del Sur pidió a los aguaciles trabajar con ICE

Carolina del Sur.- El Fiscal General de Carolina del Sur, Alan Wilson pidió a los aguaciles del estado trabajarcon los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para las deportaciones del gobierno de Trump.

A través de una carta publicada en sus redes sociales, Wilson explicó que fue enviada a los 46 alguaciles alentándolos a trabajar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos para realizar «algunas» iniciativas de control de inmigración en sus condados.

De la misma manera, afirmó que la «afluencia sin precedentes y desastrosa» de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos ha originado una «seria presión» sobre los recursos federales y estatales, ocasionado una «permeación del crimen» en todas las comunidades de Carolina del Sur.

