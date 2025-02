Gobierno de Trump empieza a enviar los primeros migrantes a Guantánamo

Washington.- La administración de Donald Trump, empezó a enviar los primeros vuelos con migrantes indocumentados a la bahía naval de Guantánamo.

Así lo dio a conocer la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista, en la que destacó que «el presidente no está jugando y ya no va a permitir que Estados Unidos sea un vertedero para criminales ilegales de naciones de todo el mundo».

«Los primeros vuelos de Estados Unidos a la bahía de Guantánamo con inmigrantes ilegales están en marcha», señaló Leavitt.

.@PressSec: "President Trump is not messing around and he's no longer going to allow America to be a dumping ground for illegal criminals from nations all over this world… The first flights from the United States to Guantanamo Bay with illegal migrants are underway." pic.twitter.com/831FFAVkGA

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 4, 2025