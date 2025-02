Charlotte, NC.- Setenciaron al contador Marc Weiss, de 50 años de edad y residente de Charlotte, a 40 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada por malversar aproximadamente $1.6 millones de dos pequeñas empresas, anunció Dena J. King, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. Además de la pena de prisión impuesta, se le ordenó a Weiss pagar una indemnización por un monto de $1.644.235.77.

Bookkeeper is sentenced to prison for stealing more than $1.6M from two small businesses .

w/ @SecretService @IredellSheriff https://t.co/FygWrZAcek pic.twitter.com/wyu4dgkzTj

— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) February 3, 2025