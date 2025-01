Charlotte, NC.- City Of Charlotte hizo un llamado a los residentes a cuidarse de las estafas en los estacionamientos en las calles de la ciudad.

⚠ Attention residents ⚠

Please be aware of a scam involving the City of Charlotte's on-street parking program, Park It. If you received a text about an outstanding parking citation requesting payment, it is not from the city.

Park It has two methods of notifying residents of… pic.twitter.com/5wS8jRrbyt

