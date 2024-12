Tenga cuidado con las tácticas sofisticadas de estafas

Charlotte, NC.- Los residentes están siendo el blanco de estafadores que utilizan tácticas cada vez más sofisticadas para atraer a las víctimas y lograr que paguen grandes sumas de dinero. Si bien estas estafas parecen cíclicas, los líderes del condado quieren advertir a los residentes sobre los métodos más recientes.

SCAM ALERT!

Any call that an arrest warrant has been issued for not reporting for jury service is a scam. Court staff and/or the Sheriff's Office do not call or email requesting social security numbers, credit cards, money or other financial information: https://t.co/dJ27mb25EW pic.twitter.com/ZmVO8jO2vd

— Mecklenburg County (@MeckCounty) December 20, 2024