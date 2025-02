Rubio: La frontera de EE.UU. hasta cierto punto no empieza en Texas y México

Ciudad de Panamá.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la frontera de Estados Unidos “hasta cierto punto, no empieza en Texas y México, sino mucho antes”.

Estas declaraciones las ofreció desde en el Aeropuerto Internacional de Albrook, a las afueras de Ciudad de Panamá, cuando era testigo al momento de un vuelo de deportación de migrantes, pagado por el gobierno de Estados Unidos.

“Así que, hasta cierto punto, nuestra frontera no empieza en Texas y México, empieza mucho antes”, afirmó Rubio. Al mismo tiempo, destacó que lo mejor que puede hacer el Gobierno de Estados Unidos hacer “es crear todos los incentivos” para que las personas no lleven a cabo ese tipo de viaje.

Ver más: Petro pide a los colombianos indocumentados en EE.UU. regresar al país

“El acuerdo es evidencia de la gran alianza que existe entre EE.UU. y Panamá, un país amigo y hermano y con el cual tenemos muchos enlaces y cooperación. Lo que ha pasado en este hemisferio con la inmigración masiva es muy lamentable, una tragedia” afirmó Rubio.

.@SecRubio checks in deportation flights in Panama: “This is an example of the kind of program at the State Department that helps make America stronger, safer, and more prosperous.” pic.twitter.com/mGDBiPbU4C

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 3, 2025