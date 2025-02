Maduro liberó a seis estadounidenses tras reunión con Grenell

Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro luego de la reunión con el enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell, liberaron a seis estadounidenses que se encontraban detenidos en Venezuela.

Grenell a través de su cuenta en la red social X publicó una imagen con los estadounidenses en el avión rumbo a Estados Unidos, y afirmó que “nos ponemos en marcha y nos dirigimos a casa con estos seis ciudadanos estadounidenses. Acababan de hablar con Donald Trump y no podían dejar de agradecerle”.

We are home. 🇺🇸 God bless these Americans. pic.twitter.com/L36mNkvEom — Richard Grenell (@RichardGrenell) February 1, 2025

“Hello. I’m an American diplomat sent by President Trump and I’m here to bring you home.” pic.twitter.com/mMJ7nDu88s — Richard Grenell (@RichardGrenell) February 1, 2025

We are wheels up and headed home with these 6 American citizens. They just spoke to @realDonaldTrump and they couldn’t stop thanking him. pic.twitter.com/sCvCO4HQQv — Richard Grenell (@RichardGrenell) February 1, 2025

De la misma manera, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en su cuenta en la red social X indicó que “me acaban de informar que traeremos a seis rehenes de Venezuela a casa. Gracias a Ric Grenell y a todo mi personal. ¡Buen trabajo!”.

Just been informed that we are bringing six hostages home from Venezuela. Thank you to Ric Grenell and my entire staff. Great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 1, 2025

Trump sigue rechazando el gobierno de Maduro

Por otro lado, el presidente de EE.UU. Donald Trump, durante una rueda de prensa en la Casa Oval, reiteró que se ha opuesto abiertamente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Yo me he opuesto abiertamente a Maduro. Ellos han tratado a nuestra gente y a su propia gente muy mal. La gente quiere ser libre, nosotros queremos lo mejor para el pueblo”, afirmó Trump.

De la misma manera, destacó que los venezolanos están resistiendo al gobierno Maduro y por eso, dijo que “vamos a ver qué podemos hacer con la situación de Venezuela”.

🇻🇪🇺🇸 Trump's words about Venezuela this afternoon "92% of venezuelans support me" "We're going to see what we can do to straighten out the situation in Venezuela" "Biden didn't handle the situation very well" "We're going to stop buying oil from Venezuela" pic.twitter.com/esn3WMaRPS — AV (@Andresevd) January 31, 2025

Por último, destacó que la compra de petróleo venezolano por parte de la administración de Joe Biden fue “una estupidez”. Al mismo tiempo destacó que le sorprendió que el expresidente haya comprado “grandes cantidades” de crudo a Venezuela.

