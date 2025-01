Condenan a 11 años de prisión al exsenador Bob Menéndez

Washington.- El exsenador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez fue condenado a 11 años de cárcel por los casos de corrupción.

En una sentencia por el juez Sindey Stein consideró a Menéndez culpable de aceptar sobornos cuando presidía el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU.

Indicó que Stein recibió lingotes de oro, un auto de lujo y maletines llenos de dinero, tras encabezar toda una trama de corrupción alimentada por los gobiernos de Catar y Egipto.

«Ha estado usted en la cúspide de nuestro sistema político. Pero en algún lugar del camino, perdió usted el rumbo», indicó el juez antes de leer la condena.

BREAKING: Former Sen. Bob Menendez (D-NJ) has been sentenced to 11 years in prison on corruption charges after being convicted of abusing the power of his office in exchange for bribes in the form of gold bars, a luxury car and other items. pic.twitter.com/gF78lp9ZUs

— ABC News Live (@ABCNewsLive) January 29, 2025