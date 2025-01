Charlotte, NC.- Debido a recientes eventos en Estados Unidos, Kristin Munoz, una residente de Mooresville, NC, está buscando hacer una diferencia en su comunidad con una campaña de GoFundMe para imprimir tarjetas informativas para los inmigrantes.

Debido a las recientes redadas de inmigración, Kristin quiere imprimir tarjetas que de un lado explique los derechos de los individuos y del otro una declaración que se le puede presentar a un oficial explicando que estan usando sus derechos. Se estan recaudando fondos para imprimir, cortar y laminar las tarjetas para distribuir en la comunidad.

La creadora de la campaña busca crear estas tarjetas en español para la comunidad hispana.

Las tarjetas rojas son herramientas diseñadas para ayudar a los inmigrantes en Estados Unidos a conocer y ejercer sus derechos constitucionales durante interacciones con agentes migratorios, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Estas tarjetas, creadas por organizaciones como el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, por sus siglas en inglés), contienen información esencial sobre qué hacer y qué no en situaciones donde se enfrenten a autoridades migratorias, tal como detalló la organización en su sitio web.

Las tarjetas rojas contienen instrucciones para el migrante, como consejos como no abrir la puerta si un agente de inmigración está tocando a su puerta, no responder preguntas sin la presencia de un abogado, y no firmar ningún documento sin asesoría legal.

Puede colaborar con la campaña ingresando aquí.

Ayude a Rosa a sanar y recuperarse

En otra campaña creada para ayudar a una hispana en NC, piden colaboración para Rosa.

Rosa, muy querida en Morehead, NC, resultó herida recientemente en un accidente automovilístico en la autopista 24 que involucró a un conductor ebrio. Sus fracturas de pierna y cadera requerirán varios meses de recuperación, pero con el apoyo colectivo, Rosa saldrá de este momento difícil aún más fuerte.

«Reunámonos para ayudar a nuestra amiga necesitada, tal como ella siempre ha estado ahí para nosotros», se lee en la campaña.

Puede colaborar con esta campaña aquí.

