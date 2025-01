Siguen las deportaciones a «inmigrantes ilegales criminales»

Washington.- Las autoridades migratorias en Estados Unidos, han logrado arrestar a 538 migrantes indocumentados, en las redadas que se están realizando en el país, tras la toma de posesión de Donald Trump.

La información la dio a conocer la secretaria de Trump, Karoline Leavitt, quien detalló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), arrestó a 538 “inmigrantes ilegales criminales”.

🚨TODAY: The Trump Administration arrested 538 illegal immigrant criminals including a suspected terrorist, four members of the Tren de Aragua gang, and several illegals convicted of sex crimes against minors.

De la misma manera, destacó que ya “cientos” fueron deportados en aviones militares. “La mayor operación masiva de deportación en la historia está en marcha. Promesas hechas. Promesas cumplidas”, resaltó Leavitt.

«El presidente Trump está enviando un mensaje fuerte y claro al mundo entero: si ingresa ilegalmente a los Estados Unidos de América, enfrentará severas consecuencias», afirmó en su cuenta en la red social X.

Deportation flights have begun.

President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1

— Karoline Leavitt (@PressSec) January 24, 2025