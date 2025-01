Gobierno de Trump supende por un tiempo la ayuda federal

Washington.- El gobierno de Donald Trump, congeló momentáneamente la ayuda federal nacional e internacional.

A través de un memorando del director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca Matthew J. Vaeth, detalló que los cambios entrarían en vigor el martes 28 de enero los vinculaba a las órdenes ejecutivas que el presidente Donald Trump firmó el pasado 20 de enero.

“El uso de recursos federales para avanzar en políticas de ingeniería social de equidad marxista, transgénero y del nuevo pacto verde es un desperdicio de dólares de los contribuyentes que no mejora la vida cotidiana de aquellos a quienes servimos”, señaló el escrito.

The White House budget office is ordering a pause to all grants and loans disbursed by the federal government, according to an internal memo sent to agencies Monday, creating significant confusion across Washington.

