Redadas contra migrantes el fin de semana dejó más de mil arrestos

Washington.- El gobierno de Donald Trump sigue su promesa con la captura de migrantes indocumentados en el país, y durante las redadas del fin de semana lograron detener a más de mil migrantes.

A través de las redes sociales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detallaron que durante el día sábado 25 de enero se detuvieron 286 migrantes. Mientras que domingo 26 de enero capturaron 956 arrestos en diversas ciudades de Estados Unidos.

De la misma manera, señalaron que durante las redadas que están realizando están trabajando conjuntamente con agentes del FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals).

Por otro lado, ICE detalló que entre las redadas lograron detener a peligrosos delincuentes, entre ellos “Arturo Alejandro Silvestre-Mendiola, un ciudadano mexicano con cargos pendientes por delitos graves de drogas, enfrenta la deportación luego de su arresto”.

Arturo Alejandro Silvestre-Mendiola, a Mexican national with pending felony drug charges, faces removal after his arrest by @ERODenver Jan. 22.

Please join us in thanking @DenverPolice for their help in this case. pic.twitter.com/bZ8YtQkFqm

