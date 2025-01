Más de 300 migrantes capturados en las primeras redadas en EE.UU.

Washington.- Un total de 308 migrantes considerados “graves criminales” fueron capturados durante el primer día de redadas realizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La información la dio a conocer Tom Homan, “zar” de la frontera del gobierno de Trump, que indicó en una entrevista que los detenidos “algunos de ellos eran violadores, otros asesinos, algunos habían abusado de niños. ICE está haciendo su trabajo”.

“Se está priorizando, tal y como el presidente dijo que haría. Está haciendo su trabajo de forma excelente sobre el terreno y continuará haciéndolo cada día”, afirmó.

ICE arrested 308 illegal migrants on Trump’s first day in office, border czar Tom Homan sayshttps://t.co/eguB7iRNyu

— GOP (@GOP) January 22, 2025