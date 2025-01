Los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles jugarán en el Super Bowl

New Orleans.- Los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles se enfrentarán el próximo 9 de febrero en el esperado Super Bowl.

Los Kansas City vencieron por 32-29 sobre Buffalo Bills, asegurando además el título de la Conferencia Americana (AFC).

Mientras que en otro partido, los Philadelphia Eagles lograron clasificar tras un partido de récord con un total de siete rushing touchdowns, a los Washington Commanders.

Es de mencionar, que los Eagles han llegado al Super Bowl en cuatro oportunidades. Su más reciente fue el Super Bowl 57 en la temporada de 2022, sin embargo, perdieron 38-35 ante los Kansas City Chiefs.

Nothing like sharing these moments with those who matter most 🥰 pic.twitter.com/9hVwQLFbog — Kansas City Chiefs (@Chiefs) January 27, 2025

Los Kansas City se llevaron la victoria en el 2024

Por su parte, los Kansas City ha tenido otras seis apariciones en el partido de Super Bowl; de las cuatro de las cuales han sido victoriosas.

Chiefs Kingdom, we’re going BACK TO THE SUPER BOWL ONCE AGAIN. Goodnight, sleep tight 😴 pic.twitter.com/AmNgy6qPGX — Kansas City Chiefs (@Chiefs) January 27, 2025

Es de recordar, que en el 2024, los Chiefs se proclamaron campeones del Super Bowl en el Allegiant Stadium de Las Vegas cuando vencieron a los San Francisco 49ers por 25-22 en tiempo extra.

En este sentido, ambos equipos se enfrentarán en el Super Bowl LIX, el cual se realizará en New Orleans el 9 de febrero. Los dos equipos jugarán en el Caesars Superdome, el estadio donde juega los New Orleans Saints.

