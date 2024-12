Kristijan Kahlina, miembro del Mejor XI de la MLS 2024

Charlotte, NC.- La Major League Soccer anunció que el portero del Charlotte FC, Kristijan Kahlina, fue nombrado el Mejor XI de la MLS 2024 por Continental Tire, que reconoce a los mejores jugadores de la liga en cada posición según lo determinado por miembros de los medios de comunicación, jugadores de la MLS y el personal técnico de los clubes de la MLS.

Commanded his net. Delivered brilliance. Dominated all season long 💫

Kristijan Kahlina has been named to the MLS Best XI! pic.twitter.com/vPPMGUp0ZW

