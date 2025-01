CNE de Maduro convoca elecciones legislativas y regionales

Caracas.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, convocó para el próximo 27 de abril elecciones legislativas y regionales.

En rueda de prensa, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, señaló que en las próximas horas “se hará público el cronograma electoral integral de las elecciones antes notificadas”.

De la misma manera, reiteró que el ente electoral “garantizará la mayor confiabilidad, transparencia y las auditorías correspondientes”.

Amoroso, señaló que los partidos y candidatos que deseen participar en los comicios electorales deben firmar un documento comprometiéndose a respetar y acatar los “resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral como poder constitucional de la república”.

Por último, reiteró que el CNE se encuentra en “sesión permanente” con el objetivo principal de garantizar todos los pasos para el “desarrollo de un feliz proceso comicial el próximo 27 de abril”.

Por su parte, es de recordar que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, reiteró que no se puede proceder a participar en otras elecciones en Venezuela, hasta que acepten los resultados de las elecciones presidenciales, en la que destaca la victoria a Edmundo González Urrutia.

“Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo, ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto”, afirmó Machado desde la clandestinidad.

Venezuelans,

This message, today January 19, is for EVERYONE:

– International allies: Venezuelans have decided to BE FREE; the time to act is NOW.

– Regime: understand once and for all that Venezuela CANNOT be governed under a dictatorship.

– Those who want to be “on both… pic.twitter.com/P3xfaqllPr

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 19, 2025