Trump indultó a los acusados por el asalto al Capitolio

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump indultó a los activistas acusados por el asalto al Capitolio en enero de 2021.

Tras su investidura, el primer mandatario desde el Despacho Oval de la Casa Blanca firmó el perdón presidencial y la conmutación de penas.

President Trump in the Oval Office signs an executive order pardoning about 1,500 defendants from the Jan. 6 U.S. Capitol insurrection and commuting sentences for several.

"We hope they come out tonight, frankly," he says of the people pardoned by the order. pic.twitter.com/KMNZLqsVcc

— CBS News (@CBSNews) January 21, 2025