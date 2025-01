Charlotte, NC.- El lunes 20 de enero, Donald Trump asumió el cargo como el 47.º presidente de los Estados Unidos. En su discurso inaugural, el mandatario dirigió palabras críticas hacia la gestión del gobierno federal en la respuesta a los desastres naturales, destacando la situación en NC tras el paso del huracán Helene.

"With your help, we will restore an American promise and we will rebuild the nation that we love. And we love it so much."

El huracán, que golpeó el oeste de NC en septiembre de 2024, causó devastación significativa en la región, dejando a miles de residentes enfrentando retos constantes incluso meses después de la tormenta.

Trump señaló que la respuesta del gobierno federal fue insuficiente y afectó gravemente a las comunidades locales. “Nuestro país ya no puede prestar servicios básicos en tiempos de emergencia, como lo demostó recientemente la maravillosa gente de Carolina del Norte, que han tratado tan mal, y otros estados que todavía sufren un huracán que tuvo lugar hace muchos meses”, declaró el presidente.

De acuerdo con los Centros Nacionales de Información Ambiental (NOAA, por sus siglas en inglés), Helene fue el séptimo huracán más costoso registrado en los Estados Unidos. Aunque el gobierno anterior, liderado por Joe Biden, aprobó la financiación federal completa para los primeros 180 días de recuperación en NC y también en California tras incendios forestales, Trump subrayó que los esfuerzos no fueron suficientes para aliviar las dificultades de los afectados.

El impacto del huracán no solo ha sido económico, sino también social. Numerosas comunidades en el oeste de NC luchan por reconstruir viviendas, infraestructuras y negocios. Mientras tanto, empresas locales esperan atraer turistas nuevamente a la zona como parte de los esfuerzos de recuperación, buscando revitalizar la economía regional.

Ante esto, el discurso inaugural del presidente Trump reflejó su compromiso de priorizar respuestas más eficaces ante desastres naturales en el futuro. No obstante, también generó interrogantes sobre cómo planea abordar estas situaciones de emergencia y asegurar que las comunidades afectadas reciban el apoyo necesario en tiempo y forma.

Carolina del Norte, con su histórico papel en la economía y la cultura estadounidense, se encuentra en un momento crítico. La recuperación tras el huracán Helene será una prueba no solo para el liderazgo de Trump, sino también para la capacidad del país de enfrentar los crecientes desafíos que plantean los desastres naturales.

Finalmente hay que destacar que pese a que Trump se refirió a NC en su discurso inaugural, el gobernador actual, de tendencia demócrata, Josh Stein no había emitido hasta el cierre de esta nota, ningun comentario al respecto. En su tuit más reciente solo hizo alusión a la ayuda que necesitan las comunidades afectadas.

Green Meadows is just one of many communities flooded by Hurricane Helene. The devastation they experienced is heartbreaking. We must continue to support these folks, and so many others like them, as they rebuild and heal. I’m grateful to those I met for sharing their… pic.twitter.com/h85hOh9N7Y

— Governor Josh Stein (@NC_Governor) January 21, 2025