TikTok anuncia que «se apagará» en Estados Unidos

Washington.- Tras la decisión de la Corte Suprema el viernes 17 de enero sobre la aplicación TikTok, la empresa china afirmó que se apagará el domingo 19 de enero en EE.UU. a menos que Biden intervenga «inmediatamente».

A través de un comunicado sostuvieron que «lamentablemente, TikTok se verá obligada a cerrar el 19 de enero. A menos que «la administración de Joe Biden garantice la no aplicación de la ley».

“Las declaraciones emitidas tanto por la Casa Blanca de Biden como por el Departamento de Justicia no han proporcionado la claridad y seguridad necesarias a los proveedores de servicios que son fundamentales para mantener la disponibilidad de TikTok para más de 170 millones de estadounidenses”, dijo la compañía.

En ese sentido, destacó que “a menos que el Gobierno de Biden proporcione de inmediato una declaración definitiva para satisfacer a los proveedores de servicios más críticos asegurando la no aplicación, lamentablemente TikTok se verá obligada a apagarse el 19 de enero”.

🚨BREAKING: Tik Tok has confirmed it will shut down in the U.S. on January 19th. #tiktokban #tiktok

Meanwhile, Kevin O’Leary has made a $20 billion offer to buy TikTok. The announcement comes as the Supreme Court SCOTUS backed the law requiring TikTok to be banned or sold. pic.twitter.com/tDPtn9GrPZ

— AJ Huber (@Huberton) January 18, 2025