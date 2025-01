Supremo da luz verde a la prohibición de TikTok en EE.UU.

Washington.- Luego de varios días en incertidumbre, la Corte Suprema de Estados Unidos dio un duro golpe a TikTok al dar luz verde a la ley que prohíbe el uso de la red social en el país.

A través de un comunicado divulgado por diversos medios de comunicación se conoció que los magistrados rechazaron el argumento de los abogados de TikTok de que la ley, aprobada el año pasado con apoyo bipartidista, atenta contra la libertad de expresión.

“El Congreso ha determinado que la desinversión es necesaria ante sus bien fundamentadas preocupaciones de seguridad nacional con respecto a las prácticas de recopilación de datos de TikTok y su relación con un adversario extranjero”, destacó el tribunal.

Justice Department Statements on Supreme Court’s Decision in TikTok, et al. v. Garland

🔗: https://t.co/ksgG2XvkPA pic.twitter.com/Eap3IptzXO

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 17, 2025