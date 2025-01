FDA prohibe el uso del colorante rojo número 3 en alimentos

Washington.- Tras confirmar los vínculos que tiene el uso del colorante rojo número 3 con el cáncer, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) prohibió el uso en alimentos, bebidas y medicamentos ingeridos.

A través de un comunicado, detallaron que luego de más de 30 años de estudio, los científicos descubrieron el uso del producto estaría vinculado con el cáncer en animales.

Today, the FDA is issuing an order to revoke the authorization for the use of FD&C Red No. 3 in food and ingested drugs in response to a 2022 color additive petition that requested the agency to review whether the Delaney Clause applied. https://t.co/Qd0NFOIUz8 pic.twitter.com/Bpr6XNC8OR

— U.S. FDA Human Foods Program (@FDAfood) January 15, 2025