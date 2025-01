Proponen nueva norma para etiquetas de información nutricional

Washington.- Con el objetivo de que los estadounidenses tengan una vida más saludable, a Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) propuso una nueva norma para las etiquetas de información nutricional en alimentos y bebidas envasados.

A través de un comunicado, explicaron que la nueva norma busca que los fabricantes de alimentos deben mostrar al frente de los empaques de alimentos los niveles de grasas saturadas, sodio y azúcar añadida en sus productos.

Asimismo, destacaron que estas etiquetas se podrán ver a partir de 2028.

Robust research shows front-of-package labels can provide consumers a quick and easy way to identify foods that can be part of a healthy diet so you can glance, grab, and go. https://t.co/Tm2LSX3GqJ pic.twitter.com/bvkDLHtNtV

— U.S. FDA (@US_FDA) January 14, 2025