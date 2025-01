Aumenta la cifra de fallecidos tras los incendios en Los Ángeles

Los Ángeles.- Las autoridades en los Ángeles indicaron sobre el aumento de la cifra de fallecidos a 25 y se mantienen en alerta máxima por los fuertes vientos que pueden incrementar los incendios.

El Departamento Forense informara de un nuevo fallecimiento, explicó que el último fallecido fue identificado como Zhi Feng Zhao de 84 años, quien se encontraba en Eaton. Las otras ocho personas han muerto en el fuego Palisades.

California continues to mobilize more local, state, federal, out-of-state, and international resources to battle the Los Angeles wildfires.

El comandante policial Steve Embrich en rueda de prensa, señaló que todavía quedan 13 personas desaparecidas en el fuego Palisades. Al mismo tiempo, destacó que ha bajado respecto a la reportada anteriormente de 35, con la mayoría hallados con vida.

Wildfire Update: Los Angeles Area Fires

In this update, Deputy State Fire Marshal Brice Bennet shares how we’re preparing for Red Flag conditions, steps residents can take to stay safe, and insights into the ongoing damage inspection efforts.

