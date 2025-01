Piden ayuda para hispano en situación de vulnerabilidad

Charlotte, NC.- Miembros de la comunidad piden ayuda para un hispano en situación de vulnerabilidad. Bianca García creo una campaña de GoFundMe para apoyarlo.

«Lo encontraron durmiendo afuera de QT en Kannapolis. Probablemente te estés preguntando qué lo hace diferente. Se acercó a mi esposo para pedirle trabajo. No quería dinero, no quería limosnas. Dijo que acababa de llegar de su país. Ha sido un momento difícil porque no tiene familia. Tiene dificultades para comer y ha estado durmiendo afuera en el frío durante semanas».

Además manifestó que «También noté que su rostro estaba muy seco debido al frío que le quemaba la piel. Nosotros, como hispanos, hemos tenido un hermano, tío, tía, hermana, padre o madre que han venido a este país en busca del sueño americano. Ayudémoslo a ponerse de pie y a usar la unidad que nuestros antepasados ​​nos han transmitido. Hoy por el mañana por nosotros. Dios los bendiga».

Agregó que «Él me ha autorizado a recaudar fondos en su nombre».

Las personas interesadas en donar puede ingresar al siguiente link dando clic aquí.

Ayuda para cubrir los gastos funerarios de Liz Rodríguez

En otro orden de ideas, familiares de Liz Rodríguez crearon una campaña de recolección para sus gastos funerarios, ya que murió en un accidente de tránsito en Año Nuevo.

«Con un gran pesar en el corazón anunciamos la pérdida de nuestra hermosa y querida hermanita, Agneris Liz «Puri» Rodríguez . Nos entristece anunciar su fallecimiento el 1 de enero de 2025, a causa de un trágico accidente automovilístico. Mientras nos preparamos para dar descanso eterno a su hermosa alma, solicitamos su apoyo en oraciones y donaciones, por favor».

Además manifestaron que «Por devastador que sea perderla, deja atrás a cuatro hijos y una hija: Daveon, Isaiah, Juel, Alexia y Joshua. A su debido tiempo, estaremos disponibles para responder cualquier inquietud que puedan tener nuestros amigos y seres queridos».

Finalmente dijeron «Muchas gracias por cualquier ayuda que puedan brindarnos con el entierro de nuestra hermana, Agneris Rodríguez. Nuestra familia agradece todo su apoyo, ya sea que nos lo brinden en oración o en apoyo moral».

Puede donar ingresando aquí.

