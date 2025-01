Comando Venezuela anunció la liberación de María Corina Machado

Caracas.- Luego de varias horas, el Comando Venezuela informó que la líder opositora, María Corina Machado, fue liberada luego de su secuestró en horas de la tarde del jueves 9 de enero.

A través de la cuenta en la red social X, indicaron que «hoy, #9Ene, saliendo de la concentración en Chacao, Caracas, María Corina Machado fue interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba”.

“En el suceso detonaron armas de fuego. Se la llevaron retenida por la fuerza. Durante el periodo de su secuestro fue forzada a grabar varios vídeos y luego fue liberada”.

Tras la liberación de Machado, el líder opositor Edmundo González, indicó en su cuenta en la red social X, que “¡Muy grave! Que María Corina esté libre no minimiza el hecho de lo que sucedió, fue secuestrada en condiciones de violencia”.

Asimismo, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre los hechos registrados en Venezuela, en la que indicó que “la activista por la democracia venezolana María Corina Machado y el presidente electo González están expresando pacíficamente las voces y la VOLUNTAD del pueblo venezolano con cientos de miles de personas manifestándose contra el régimen”.

“La gran comunidad venezolana-estadounidense en los Estados Unidos apoya abrumadoramente una Venezuela libre y me apoyó firmemente. ¡Estos luchadores por la libertad no deben sufrir daño y DEBEN permanecer SEGUROS y CON VIDA!”, destacó en su red social Truth Social.

Thank you, President-elect @realDonaldTrump, for your steadfast support for our legitimate President-elect @EdmundoGU, our opposition leader @MariaCorinaYA, and the people of Venezuela during these critical times. The eyes of the world are on Venezuela as we fight with courage… https://t.co/KE7aXA0vJ8 pic.twitter.com/vQzo3SbgPV

— Comando ConVzla (@ConVzlaComando) January 9, 2025