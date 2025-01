Avioneta cae en un galpón en Los Ángeles dejando dos muertos

Los Ángeles.- Dos personas resultaron muertas y al menos 18 heridos dejó un accidente aéreo registrado en la ciudad de los Ángeles California.

Autoridades policiales indicaron que el suceso se registró cuando un avión de pequeño porte se estrelló el jueves 2 de enero en el techo de un galpón comercial en el sur de California.

Detallaron que el accidente ocurrió en Fullerton, a unos 40 kilómetros al sureste de Los Ángeles.

Explicaron que la aeronave se estrelló en un galpón empleado por una fábrica de muebles a menos de dos kilómetros del aeropuerto municipal.

En este sentido, las autoridades acudieron inmediatamente al lugar, en donde evacuaron al menos 100 personas del lugar, como medida de seguridad. Así como también acordonaron el área por varias horas.

Asimismo, a través de un comunicado, la policía de Fullerton, indicó que «diez individuos fueron transportados a los hospitales del área para ser tratados, y ocho individuos fueron atendidos y liberados en la escena».

Mientras que la Administración Federal de Aviación reportó que se trató de un Van’s Aircraft RV-10, modelo monomotor de cuatro asientos.

🚨#BREAKING: Evacuations are underway with a massive response after a plane crashed into an office building or warehouse with reports of casualties

⁰📌#Fullerton l #California

A massive response is currently underway in Fullerton, California, where evacuations are in progress… pic.twitter.com/9j6N7W4mkh

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 2, 2025