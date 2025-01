La noche de NASCAR está programada para el 11 de enero

Charlotte, NC.-El mundo de las carreras llega al Coliseo Bojangles cuando los Checkers sean anfitriones de NASCAR Night este sábado 11 de enero puede COMPRAR ENTRADAS aquí.

Get ready to go fast this Saturday! 🚗💨

Drivers Josh Berry, William Sawalich, Todd Gilliland and Ryan Preece will be joining us for @NASCAR Night and signing autographs before the game!

See yall there! ➡️ https://t.co/bjA4C4CG1Q pic.twitter.com/by43wniBo8

— Charlotte Checkers (@CheckersHockey) January 6, 2025