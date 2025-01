Justin Trudeau anunció su retiró como primer ministro de Canadá

Ottawa.- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se retirará del cargo así como líder del Partido Liberal de Canadá.

Así lo dio a conocer en un mensaje enviado a la nación el lunes 6 de enero, en la que indicó que “tengo la intención de dimitir como líder del partido y como primer ministro después de que el partido seleccione a su próximo líder mediante un proceso competitivo y riguroso a nivel nacional”.

“Desde 2015 he peleado por este país y su gente. Siempre me motivará lo que está en los mejores intereses de los canadienses”, destacó Trudeau.

Justin Trudeau officially resigned!

Strong leadership in US filters out weak leaders around the world.

I can only imagine what’ll happen after January 20th.

