Raleigh, NC.- El gobernador Josh Stein firmó cinco órdenes ejecutivas para la recuperación de Helene en su primera acción como gobernador el jueves 2 de enero de 2025.

Today, I took action to help the people of western North Carolina after Hurricane Helene’s devastation. These five executive orders represent our first steps to get people the relief they need as quickly as possible. My team and I will bring urgency, focus, transparency, and… pic.twitter.com/QJZidiggC9

— Governor Josh Stein (@NC_Governor) January 2, 2025