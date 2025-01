Tormenta invernal afectará el centro y este de EE.UU.

New York.- Autoridades en Estados Unidos se mantienen en alerta por una tormenta invernal de gran magnitud que afectará en los próximos días al centro y este del país.

Según los pronósticos la tormenta podría originar nieve intensa, aguanieve y lluvia helada durante el fin de semana y principios de la próxima semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) a través de un comunicado detalló que esperan que inicie el viernes 3 de enero en las llanuras del norte, con acumulaciones de nieve que podrían afectar la movilidad en áreas clave.

Asimismo, explicaron que a medida que el sistema avance hacia el este, las condiciones meteorológicas adversas podrían extenderse a regiones como los valles de Ohio y Tennessee, con posibilidad de cortes de energía y riesgos en el transporte terrestre y aéreo.

As Arctic air surges into the central and eastern U.S., @NOAA 's #GOESEast 🛰️ is showing a storm sweeping through the Northeast this morning. Winter Storm Warnings, #LakeEffect Snow Warnings and Wind Advisories are in effect for some areas. 🌨️

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) detalló que la tormenta invernal afectará los valles de Ohio y Tennessee, y alcanzando posteriormente los estados del Atlántico medio.

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) del NWS detalló que pronostican que la trayectoria de la tormenta avance en los próximos días hacia el este.

Por último, recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las alertas locales emitidas por las autoridades meteorológicas. La acumulación de nieve y hielo, combinada con ráfagas de viento, podría generar condiciones de conducción peligrosas, por lo que se aconseja evitar desplazamientos innecesarios durante el fin de semana.

A storm tracking through the Northeast U.S. on New Year's Day will bring rain through southern New England and rain changing to snow across interior New England, the central Appalachians, and downwind of the Great Lakes along with widespread gusty… pic.twitter.com/6ovr2KLfZw

Mientras que los servicios de emergencia y las compañías eléctricas han sido alertados sobre el potencial de cortes de energía, y se han implementado planes de contingencia para responder ante posibles interrupciones en el suministro eléctrico.

As we head into the first winter weather event of the season, here are 5 things to know about winter weather forecasts❄️

For more information on winter weather safety, visit https://t.co/3Kyjn9lnfz#kswx #mowx pic.twitter.com/F4CzT4ph9n

— NWS Springfield (@NWSSpringfield) January 2, 2025