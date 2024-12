Auto atropelló a una multitud de personas en Alemania

Berlin.- Una lamentable masacre se registró en Alemania, cuando un auto atropelló a decenas de personas que se encontraban en un mercado abierto.

Autoridades policiales han contabilizado al menos cinco personas fallecidas y más de 200 heridos.

Medios locales indicaron que el suceso se registró en un mercadillo navideño en la ciudad de Magdeburgo, en el este de Alemania, cuando miles de personas se encontraban en el lugar.

https://twiter.com/Polizei_MD/status/1870369309601517810

Autoridades policiales lograron detener a las pocas horas al presunto conductor que atropelló a decenas de personas. Además, indicaron que fue identificado como un médico de Arabia Saudí que vivía en el país europeo.

De la misma manera, indicaron que el presunto responsable es un psiquiatra saudí de 50 años, identificado como Taleb A, y que en el pasado había adquirido cierta notoriedad como crítico del Islam.

Al respecto, Tamara Zieschang, la ministra del Interior de Sajonia Anhalt, destacó que el saudí actuó solo y vivía en Bernburg, a unos 50 kilómetros de Magdeburgo.

Por su parte, la alcaldesa de Magdeburgo, Simone Borris, en rueda de prensa luego del suceso no pudo contener las lágrimas y manifestó su agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad y los socorristas su trabajo.

De la misma manera, anunció un servicio en memoria de las víctimas en la catedral de la ciudad y manifestó su esperanza de que los ciudadanos logren volver a convivir de buena manera tras lo que será una “larga fase de luto”.

Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.

At least two people, including a child, have been killed after a car plowed into a crowded Christmas market in #Magdeburg, Germany.

Authorities said 68 people were injured, including 15 with serious injuries. A 50-year-old Saudi national has been taken into custody. pic.twitter.com/5ESLNB19iJ

— DW News (@dwnews) December 20, 2024