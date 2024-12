La FED anunció una bajada de los tipos de interés de un cuarto de punto

Washington.- La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) anunció una bajada de los tipos de interés de un cuarto de punto.

A través de un comunicado del organismo señala que esta medida constituye su tercer y último descenso del año y el tercero consecutivo desde septiembre.

En este sentido, detallaron que la tasa de referencia de los tipos se sitúa así en un rango del 4,25 % al 4,5 %.

Chair Powell answers reporters' questions at the FOMC press conference on December 18, 2024. https://t.co/siWde1ROZb pic.twitter.com/n4PqHkd1cD

— Federal Reserve (@federalreserve) December 18, 2024