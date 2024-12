Inflación en Estados Unidos registró un aumento de una décima

Washington.- La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), indicó que la tasa de inflación en Estados Unidos volvió a subir en noviembre, ubicándose en 2,7%.

Medios económicos indicaron que la inflación subyacente se mantuvo sin cambio en 3,3%. Esta no toma en cuenta ni los productos energéticos ni los alimenticios sin elaborar y que es uno de los datos en los que más se fija la Reserva Federal (Fed) para decidir sobre tipos de interés.

Asimismo, se conoció que en términos mensuales, los precios de consumo subieron tres décimas, después de que en los cuatro meses previos se alzaran un 0,2 % mensual. Y la inflación subyacente se elevó mensualmente tres décimas, la misma cifra que en los últimos tres meses.

Mientras que el índice de la vivienda registró un aumento de un 0,3 % en noviembre, lo que representa casi el cuarenta por ciento del aumento mensual de todos los artículos. En términos interanuales, sube el 4,7 %.

Asimismo, el índice de la alimentación también incrementó durante el mes, un 0,4 %, y acumula una subida interanual del 2,4 %.

