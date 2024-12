Apoyo disponible 24/7 en esta temporada festiva

Charlotte, NC.- La temporada festiva, aunque suele estar llena de luces, risas y reuniones familiares, también puede ser un período complicado para muchas personas por lo que el apoyo disponible siempre es necesario. Entre las expectativas sociales, las presiones económicas y la nostalgia que acompaña esta época, es común sentirse abrumado. En este contexto, recuerda que no estás solo y que hay apoyo disponible puede marcar la diferencia.

The #holidayseason can be difficult, but we're here for you – 24/7. Text or call 988 whenever you need someone to talk to. You can also chat with a trained, caring counselor online at https://t.co/rRqUSHdSYF. pic.twitter.com/JgoBmXvwkY

— 988 Suicide & Crisis Lifeline (@988Lifeline) November 19, 2024