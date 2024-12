Biden conmutó la pena a casi 1.500 personas

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden conmutó la pena de al menos 1.500 infractores, además realizará el indulto de otras 39 personas.

La información fue confirmada por la Casa Blanca a través de un comunicado que destacó que es una de las últimas acciones que realiza el mandatario demócrata antes de entregar la presidencia.

Biden en sus declaraciones afirmó que “Estados Unidos se construyó sobre la promesa de posibilidades y segundas oportunidades”.

“Como presidente, tengo el gran privilegio de brindar misericordia a las personas que han demostrado arrepentimiento y que se han rehabilitado, de restaurar la oportunidad para que los estadounidenses participen en la vida diaria y contribuyan a sus comunidades, y de tomar medidas para eliminar las disparidades en las sentencias para los delincuentes no violentos, especialmente aquellos condenados por delitos relacionados con las drogas”.

Today, I’m pardoning 39 people with non-violent crimes who have demonstrated remorse and rehabilitation, and I’m commuting the sentences of nearly 1,500 others – many of whom would have received lower sentences today.



America was built on second chances. That's what these… pic.twitter.com/OigPcN8qkJ

— President Biden (@POTUS) December 12, 2024