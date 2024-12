Senadores piden a Biden extender los beneficios migratorios

Washington.- Un grupo de senadores demócratas hispanos solicitaron al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden extender los beneficios migratorios, que fueron aprobados en su administración.

Los senadores Alex Padilla, Catherine Cortez Masto y Ben Ray Luján, advirtieron que estas medidas están en peligro tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

«Lideré a mis colegas del Senado en una carta presionando a la Administración Biden para que proteja a los titulares de TPS, los beneficiarios de DACA y las familias en todo Estados Unidos que merecen seguridad y tranquilidad. Siempre lucharé con orgullo por nuestras comunidades inmigrantes en Nevada», destacó Cortez en su cuenta en la red social X .

This morning, I led my Senate colleagues on a letter pushing the Biden Admin. to protect TPS holders, DACA recipients, and families across America who deserve safety and peace of mind.

I will always fight proudly for our immigrant communities in Nevada. pic.twitter.com/W93RIg5WZd

— Senator Cortez Masto (@SenCortezMasto) December 4, 2024