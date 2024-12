Consejos para proteger tu dinero al hacer las compras navideñas

Charlotte, NC.- Con la llegada de diciembre, el entusiasmo por encontrar los regalos perfectos para nuestros seres queridos está en su punto más alto. Sin embargo, también es el momento en que los fraudes y delitos financieros aumentan al hacer las compras navideñas. Por ello, el Charlotte-Mecklenburg Police Department (CMPD) compartió valiosas recomendaciones a través de su Unidad de Delitos Financieros para garantizar que tus compras sean seguras.

As your holiday shopping begins to ramp up, we wanted to give you the tools to keep your money safe while grabbing your gifts. Check out these tips from our Financial Crimes Unit as you get ready to shop. pic.twitter.com/kcFZbwaTJD

— CMPD News (@CMPD) December 4, 2024