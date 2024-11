Charlotte, FC.- Major League Soccer anunció recientemente que el portero del Charlotte FC, Kristijan Kahlina, fue nombrado Portero del Año 2024 de la MLS. Y estas son algunas de las razones de la elección.

Bringing pride to his club and country.

The first Croatian player to win an individual MLS award

