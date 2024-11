Patrulla Fronteriza no podrá cortar el alambre de púas en la frontera de Texas

Texas.- Los agentes de la Patrulla Fronteriza no podrán cortar el alambre de púas que el gobierno de Texas instaló en la frontera entre Estados Unidos y México en la ciudad de Eagle Pass.

Así lo dio a conocer un fallo dictaminado por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, lo que origina una victoria para Texas en una prolongada disputa sobre la política de inmigración con el Gobierno del presidente, Joe Biden.

Ver más: Greg Abbott reitera su promesa de acabar con el «Tren de Aragua»

Tras la decisión, el gobernador de Texas, Greg Abbott destacó en su cuenta en la red social X que “continuamos añadiendo más barreras de alambre de púas en la frontera”.

BREAKING: the federal court of appeals just ruled that Texas has the right to build the razor wire border wall that we have constructed to deny illegal entry into our state.and that Biden was wrong to cut our razor wire.

We continue adding more razor wire border barrier. pic.twitter.com/a1jLPvceLf

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) November 27, 2024