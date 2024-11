Greg Abbott reitera su promesa de acabar con el «Tren de Aragua»

Texas.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, reiteró su promesa de acabar con la peligrosa banda delictiva venezolana del “Tren de Aragua”.

Estas declaraciones las ofreció en rueda de prensa, en la que destacó que defenderá al estado de Texas de todos los migrantes que quieran hacer daño en Estados Unidos.

“Nuestra ley entre las fuerzas del orden en el estado de Texas es defender nuestro estado de la creciente amenaza del Tren de Aragua”, afirmó Abbott.

Texas is defending our state—and our nation—from dangerous threats posed by Venezuelan gang Tren de Aragua.

We’re going after these thugs. They have a target on their backs. pic.twitter.com/Zt4fZDQLw1

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) November 24, 2024