New York pide a los migrantes irregulares a no tener miedo

New York.- La Alcaldía de New York hizo un llamado a los migrantes que se encuentran en la ciudad en situación irregular a no tener miedo a acudir a los organismos del Estado.

En una entrevista el comisionado de Inmigración, Manuel Castro, señaló que los migrantes irregulares tienen temor a mandar a sus hijos a la escuela y acudir a la Policía, debido a la promesa de deportaciones masivas de la próxima administración de Donald Trump.

Castro relató que en sus encuentros con los inmigrantes éstos le expresan continuamente “temor y ansiedad por lo que pueda venir”, en particular de los padres, de que los separen de sus hijos nacidos en EE.UU.

Muchos temen llevar a los niños al colegio

De la misma manera, detalló que muchos migrantes “no saben si tienen que enviar a los niños a la escuela o esconderse. Es lo que sucede en estos tiempos difíciles”.

Asimismo, comentó sobre un reciente viaje escolar en una escuela de Manhattan, en la que varios niños latinos tuvieron un ataque de ansiedad al ver los autobuses que los debían transportar de excursión, al creer que eran autobuses para deportarlos.

En este sentido, reiteró que la ciudad de New York seguirá siendo “un refugio seguro”.

“Han escuchado muchas cosas en las noticias, en las redes sociales, pero les digo que no entren en pánico, que lo mejor es prepararse, que tengan un plan porque no queremos que las familias se separen”, acotó.

Por último, invitó a los migrantes a buscar ayuda con un abogado o acudir a la oficina de asuntos de inmigración.

