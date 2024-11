Detenido migrante venezolano por robar a una fiscal adjunta

New York.- Autoridades policiales de New York, lograron la detención de un migrante venezolano, quien fue acusado de varios delitos, entre ellos el robo a una fiscal adjunta.

A través de un informe policial identificaron al venezolano como Brandon Simosa, de 25 años, quien fue detenido en Manhattan, y es acusado de varios delitos, incluido robo con motivación sexual, allanamiento, hurto mayor y posesión de drogas.

Según el informe policial, el detenido estuvo involucrado en un incidente el fin de semana, específicamente en un edificio de apartamentos cerca de West 44th Street y Ninth Avenue.

Asimismo, indicaron que la víctima, una fiscal adjunta de distrito de 38 años cuya identidad no ha sido revelada, se encontraba regresando a su residencia cuando Simosa la abordó en el pasillo.

