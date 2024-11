Noreste de EE.UU. en alerta por intensas condiciones invernales

New York.- Autoridades de diversas ciudades del noreste Estados Unidos se encuentran en alerta máxima tras las intensas condiciones invernales, que se están registrando desde los últimos días.

Los meteorólogos advierten que en las próximas horas se puede originar fuertes nevadas y lluvias que podrían interrumpir tanto el tráfico terrestre como aéreo.

Ver más: Al menos dos muertos dejaron ataques de apuñalamiento en New York

De la misma manera, han indicado que más de un pie de nieve ya ha caído en partes del norte del estado de New York y el noreste de Pensilvania, lo que originó la suspensión de vuelos en el Aeropuerto Greater Binghamton de Johnson City y demoras en otras terminales importantes, entre ellos, Boston y Washington.

Due to cooler temperature, #CodeBlue procedures will be in effect tonight. If you see anyone at risk, especially those living on the street, please call @nyc311 . @NYCDHS shelters are available citywide for anyone brought to a shelter by outreach teams. Accommodations are also… pic.twitter.com/Wn80VVJWIB

Además, las ciudades de New York, Filadelfia y Washington, se espera que se registre nieve ligera a lluvias dispersas. Sin embargo, podrían experimentar las primeras nevadas de la temporada en las próximas horas.

Las autoridades de West Virginia, Maryland, Pensilvania y partes de New York permanecen bajo advertencias de tormenta invernal, con acumulaciones de hasta 18 pulgadas en zonas altas.

The first significant snowfall of the season is expected over the central and northern Appalachians by later today into Friday. Higher elevations will see the most snow, however even the lower elevations from central PA into south central NY will see some accumulation of snow. pic.twitter.com/OQK8UrwqKC

Mientras que la meteoróloga de AccuWeather, Alyssa Glenny señaló a varios medios de comunicación sobre un nuevo sistema tormentoso que podría desarrollarse hacia el Día de Acción de Gracias y el Black Friday.

We're just one week away from Thanksgiving! 🦃 Mother Nature could complicate travel for millions as rain, wind, and even some snow is expected in parts of the US. ⁣

AccuWeather Chief Video Meteorologist @AccuRayno breaks down what we know right now. ⁣ pic.twitter.com/gMNW5g6QC2

— AccuWeather (@accuweather) November 21, 2024