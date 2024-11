Al menos dos muertos dejaron ataques de apuñalamiento en New York

New York.- Al menos dos personas fallecieron y una persona resultó gravemente herida, en un ataque de apuñalamiento en diversos sectores de New York.

La información fue confirmada por las autoridades policiales, que indicaron que el suceso lo originó una persona, quien se encuentra actualmente detenida.

Al respecto, el jefe de detectives de la policía Joseph Kenny en rueda de prensa, indicó que «estos ataques aleatorios dejaron dos víctimas inocentes muertas y otra luchando por su vida».

«Tenemos un sospechoso en custodia, y no estamos buscando a ningún otro autor en este momento», precisó el funcionario policial.

These were the knives that were recovered at today’s stabbing in Manhattan. pic.twitter.com/31hzHaIBao

— NYPD NEWS (@NYPDnews) November 18, 2024